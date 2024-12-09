Fenerbahçe, Athletic Bilbao maçının hazırlıklarını sürdürdü
İHA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

HAZIRLIKLAR, YARIN SONA ERECEK

Sarı-lacivertliler, Athletic Bilbao maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor