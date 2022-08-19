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    Fenerbahçe, Austria Wien'i 2-0 mağlup etti

    Fenerbahçe, Austria Wien'i 2-0 mağlup etti

    UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşı karşıya geldiği Austria Wien'i 2-0'lık skorla mağlup etti.
    • 19.08.2022 - 00:01
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 00:34
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    UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Austria Wien ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

    Viyana'daki Viola Park'ta oyananan mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetti.

    Fenerbahçe, 2 golle kazandı

    Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Austria Wien karşısında ilk maçı 2-0 kazanarak UEFA Avrupa Ligi grupları için e avantajlı bir skor eldel etti.

    King ve Dursun golleri attı

    Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 8'inci dakikada Joshua King ile 89'uncu dakikada Serdar Dursun kaydetti.

    Rövanş 25 Ağustos'ta

    Temsilcimiz, bu sonuç sonrası 25 Ağustos saat 20.00'da İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi tur adına büyük avantaj elde etti.

    Fenerbahçe, turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına yükselecek.

    Fenerbahçe, Austria Wien i 2-0 mağlup etti #1

    Austria Wien kırkızı kart gördü

    Öte yandan 83. dakikada Austria Wien'de Lucas Galvao, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Fenerbahçe, Slovacko'yı elemişti

    Sarı-lacivertliler, üçüncü eleme turunda ilk maçta 3-0 yendiği Çekya temsilcisi Slovacko ile deplasmandaki rövanşta 1-1 berabere kalıp adını play-off turuna yazdırmıştı.

    Fenerbahçe, Austria Wien i 2-0 mağlup etti #2

    Fenerbahçe, Austria Wien i 2-0 mağlup etti #3


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