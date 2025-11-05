Fenerbahçe Avrupa'da deplasman sendromunu bitirmek istiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, yarın akşam zorlu bir sınav için sahaya çıkacak.

Çekya’nın köklü kulüplerinden Viktoria Plzen’e konuk olacak sarı-lacivertliler, Avrupa'da bu sezonki kötü deplasman performansını tersine çevirmek istiyor.

Öyle ki Fenerbahçe, bu sezon Avrupa’daki dış saha maçlarında istediğini bir türlü alamadı.

AVRUPA'DA DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord’a deplasmanda boyun eğen ekip, ardından Benfica karşısında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Jose Mourinho yönetimindeki bu iki yenilginin ardından takımın başına Domenico Tedesco getirildi.

Ancak Tedesco ile Avrupa’daki ilk sınavda da tablo değişmedi. Sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb’e 3-1 mağlup oldu.

HEDEF ŞANSIZLIĞI KIRMAK

Avrupa Ligi’ne kötü başlayan Fenerbahçe, deplasmandaki Zagreb mağlubiyetinin ardından Kadıköy’de gaza bastı.

Nice ve Stuttgart’ı arka arkaya mağlup ederek grupta yeniden iddialı konuma geldi.

Şimdi gözler Plzen deplasmanında.

Galibiyet gelirse puan 9’a yükselecek, üst tur hesapları yeniden masaya yatırılacak.

10 YIL ÖNCE KAZANAN FENERBAHÇE OLMUŞTU

Fenerbahçe ile Viktoria Plzen, daha önce de Avrupa’da kozlarını paylaşmıştı.

2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşen iki takımın ilk ayağı Çekya’da oynanmış, Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Kadıköy’deki rövanş ise 1-1 tamamlanmış ve sarı-lacivertli ekip, turu geçen taraf olmuştu. O sezon Fenerbahçe, yarı finale kadar yükselmişti.