Fenerbahçe, Avrupa'da en fazla ticari gelir elde eden takımlar arasında
AA

UEFA, Fenerbahçe'nin Avrupa'da 2023 yılında en fazla ticari gelir elde eden ilk 20 takım arasında yer aldığını duyurdu.

UEFA raporuna göre Fenerbahçe, geçen yıl 58 milyon euro ile Avrupa'da en fazla ticari gelir elde eden 18. takım oldu.

İlk 20 takım arasında 5 büyük Avrupa ligi takımları dışında sadece Türkiye'den Fenerbahçe, İskoçya'dan Celtic ve Hollanda'dan Ajax yer aldı.

Ticari gelirleri, yayın gelirlerini ikiye katladı

Raporda, ilk 20 kulübün ticari gelirlerinin, TV yayın gelirlerinin neredeyse iki katına (1,9 katı) çıktığı ifade edildi.

İlk 20'de yer alan takımlardan sadece Napoli ve Inter'in 2023 yayın gelirinin ticari gelirinden daha yüksek olduğu belirtildi.

Fenerbahçe, Paris Saint-Germain (PSG), Ajax ve Celtic'in ise ticari faaliyetlerden TV yayın gelirlerine kıyasla 5 ila 10 kat daha fazla gelir elde ettiği açıklandı.

Avrupa'da en fazla ticari gelir üreten 20 takım şu şekilde:

1- Manchester City: 401 milyon euro

2- Barcelona: 396 milyon euro

3- Manchester United: 377 milyon euro

4- Bayern Münih: 368 milyon euro

5- Real Madrid: 355 milyon euro

6- PSG: 343 milyon euro

7- Liverpool: 311 milyon euro

8- Tottenham: 247 milyon euro

9- Borussia Dortmund: 209 milyon euro

10- Arsenal: 195 milyon euro

11- Juventus: 194 milyon euro

12- Leipzig: 134 milyon euro

13- Milan: 128 milyon euro

14- Atletico Madrid: 123 milyon euro

15- Ajax: 83 milyon euro

16- Inter: 81 milyon euro

17- Napoli: 59 milyon euro

18- Fenerbahçe: 58 milyon euro

19- Union Berlin: 57 milyon euro

20- Celtic: 54 milyon euro

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)