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Fenerbahçe, Avrupa'da en fazla ticari gelir elde eden takımlar arasında

Fenerbahçe, Avrupa'da en fazla ticari gelir elde eden takımlar arasında Fenerbahçe, 58 milyon euro ile Avrupa'da en fazla ticari gelir elde eden ilk 20 takım arasına girdi. İlk 20 takım arasında 5 büyük Avrupa ligi takımları dışında sadece Türkiye'den Fenerbahçe, İskoçya'dan Celtic ve Hollanda'dan Ajax yer aldı.