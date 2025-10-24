Abone ol: Google News

Fenerbahçe'nin Avrupa'dan kazandığı miktar ortaya çıktı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ikinci galibiyetini alarak kasasını doldurdu... Buna göre 450 bin euro galibiyet primi alan sarı-lacivertlilerin toplam geliri 5.2 milyon euro (253 milyon 582 bin TL) oldu.

Yayınlama Tarihi: 24.10.2025 14:09
  • Fenerbahçe, Stuttgart'ı 1-0 yenerek Avrupa Ligi'nde ikinci galibiyetini aldı.
  • Bu galibiyetle sarı-lacivertliler, UEFA'dan toplamda 5.2 milyon euro kazandı.
  • Fenerbahçe'nin kasasına ayakbastı parası dahil olmak üzere bu sezon Avrupa'dan büyük bir gelir girdi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Stuttgart ekibini 1-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle UEFA'dan dev gelir elde etti.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne ayakbastı parası olarak 4.3 milyon euro geliri kasasına koymuştu.

TOPLAM GELİR 5.2 MİLYON EURO OLDU

Nice'yi yenen sarı-lacivertliler, 450 bin euro prim almıştı.

Dün akşam Stuttgart galibiyeti sonrası 450 bin euro daha almaya hak kazandı.

Böylece Fenerbahçe'nin şu ana kadar toplam geliri 5.2 milyon euro (253 milyon 582 bin TL) oldu.

