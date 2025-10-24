Fenerbahçe'nin Avrupa'dan kazandığı miktar ortaya çıktı Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ikinci galibiyetini alarak kasasını doldurdu... Buna göre 450 bin euro galibiyet primi alan sarı-lacivertlilerin toplam geliri 5.2 milyon euro (253 milyon 582 bin TL) oldu.