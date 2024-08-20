Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Sözleşmesi karşılıklı feshedildi Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Joao Pedro için karar verildi.

Sarı-lacivertliler, Joao Pedro'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bilgilendirme



Profesyonel Futbol A Takımı futbolcularından João Pedro ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış ve sözleşmesi feshedilmiştir. Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz.



Fenerbahçe Spor Kulübü

4 MİLYON ÜZERİ BONSERVİS ÖDENMİŞTİ

İtalyan ekibi Cagliari’den transfer edilen Pedro için sarı-lacivertliler, 4 milyon 680 bin euro bonservis bedeli ödemişti.

İSTENİLENİ VEREMEDİ

Fenerbahçe kariyeri pek parlak olmayan oyuncu, ilk sezonda 20 lig maçında forma giyip 4 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.

Daha sonraki sezonda Gremio’ya kiralık giden oyuncu, 11 lig maçında forma giydi ancak gol ya da asist üretemedi.

Sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilen oyuncunun bir sonraki durağı merakla bekleniyor.