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Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaşıyor
Limit sorununu çözmek isteyen Fenerbahçe, bir yandan transferleri açıklarken bir yandan da Bankalar Birliği ile görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şartlarını kabul ettirmek üzere.
- Haber Merkezi
- 27.08.2020 - 13:38
Fenerbahçe'de Ali Koç'un en çok karşı çıktığı konulardan olan "Bankalar Birliği ile anlaşma" özelinde önemli adımlar atılıyor.
Ali Koç'un 5 yıllık ödeme planına karşı çıktığı yapılandırma anlaşması için yapılan görüşmelerde 10 yıl üzerinden anlaşmaya yakın olunduğu kaydedildi.
LİMİT SORUNU AŞILACAK
Öte yandan, bankalardan alınacak kredinin ana parasının da harcama limitlerine yansıtılmaması konusunda önemli ölçüde anlaşıldığı ifade edildi.
Yapılacak anlaşmanın ardından harcama limitinin 400 milyon TL civarına yükseleceği ve yeni transferlerin lisansının çıkarılacağı belirtildi.