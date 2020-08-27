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Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaşıyor

Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaşıyor

Limit sorununu çözmek isteyen Fenerbahçe, bir yandan transferleri açıklarken bir yandan da Bankalar Birliği ile görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şartlarını kabul ettirmek üzere.