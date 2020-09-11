Fenerbahçe: Bankalar ile görüşmeler devam ediyor

Fenerbahçe Spor Kulübü KAP'a yaptığı bildirimde "Bankalar ile görüşmeler devam etmekte olup, neticelenmesi durumunda tarafımızdan açıklama yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, harcama limitinde rahatlama oluşturmak anlamında bir hamle yaptı.

Sarı-lacivertliler, 328,1 milyon TL karşılığındaki kredi anapara ödemesini 2021'in Mayıs ayından 2021'in Ekim ayına ötelediklerini açıkladı.

"EKİM AYINA ÖTELENDİ"

Sarı-lacivertlilerin KAP'a yaptığı bildirimde şu ifadeler kullanıldı; ''Şirketimiz ile bankalar arasında yapılan müzakereler çerçevesinde vadesi 2021 Mayıs ayına kadar olan toplam 328,1 milyon TL karşılığındaki kredi anapara ödemesinin 2021 yılının Ekim ayına ötelenmesi hususunda mutabık kalınmıştır. Bankalar ile görüşmeler devam etmekte olup, neticelenmesi durumunda tarafımızdan açıklama yapılacaktır.''