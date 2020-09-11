Dolar
7.4777
0.3893%
Euro
8.8498
0.5042%
Altın
1949.34
0.1613%
Borsa
1102.7
0.3311%
G. Altın
468.688
0.5412%
Bitcoin
77040.29
-0.7436%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Fenerbahçe: Bankalar ile görüşmeler devam ediyor

    Fenerbahçe Spor Kulübü KAP'a yaptığı bildirimde "Bankalar ile görüşmeler devam etmekte olup, neticelenmesi durumunda tarafımızdan açıklama yapılacaktır." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2020 - 17:42
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe: Bankalar ile görüşmeler devam ediyor

    Fenerbahçe, harcama limitinde rahatlama oluşturmak anlamında bir hamle yaptı.

    Sarı-lacivertliler, 328,1 milyon TL karşılığındaki kredi anapara ödemesini 2021'in Mayıs ayından 2021'in Ekim ayına ötelediklerini açıkladı.

    "EKİM AYINA ÖTELENDİ"

    Sarı-lacivertlilerin KAP'a yaptığı bildirimde şu ifadeler kullanıldı; ''Şirketimiz ile bankalar arasında yapılan müzakereler çerçevesinde vadesi 2021 Mayıs ayına kadar olan toplam 328,1 milyon TL karşılığındaki kredi anapara ödemesinin 2021 yılının Ekim ayına ötelenmesi hususunda mutabık kalınmıştır. Bankalar ile görüşmeler devam etmekte olup, neticelenmesi durumunda tarafımızdan açıklama yapılacaktır.''

    Fenerbahçe: Bankalar ile görüşmeler devam ediyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir