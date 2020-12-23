Fenerbahçe-Başakşehir - CANLI SKOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.

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69' Başakşehir'de Rafael ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

65' Başakşehir rakip ekip alanında baskısını arttırdı. Üst üste gelen pasların ardından top kaleci Altay'da kaldı.

60' Gol... Fenerbahçe 2-1 Başakşehir (Tisserand)

49' Başakşehir'in kullandığı köşe vuruşu sonrası Caner Erkin itiraz nedeniyle sarı kart gördü.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 1-1 Başakşehir

45+1' Gol... Fenerbahçe 1-1 Başakşehir (Sangare)

39' Fenerbahçe atağında Sinan Gümüş yerde kaldı. Ancak oyun devam etti ve oluşan Başakşehir atağında Hasan Ali'nin vuruşu az farkla dışarı çıktı.

29' Caner Erkin'in soldan etkili ortasına ceza sahası içindeki Ademi dokunamadı.

25' Başakşehir Rafael ile sağ kanattan geldi. Novak'a çarpan top kornere çıktı. Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı korneri kaleci Altay uzaklaştırdı. Altay'ın uzaklaştırdığı topu İrfan Can Kahveci tamamladı ancak az farkla auta çıktı.

22' Karşılaşmanın temposu bu dakikalarda biraz düştü. Fenerbahçe kendi yarı alanında paslaşarak çıkmaya çalışıyor.

18' Fenerbahçe sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Caner'in ortasında top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

15' Chadli'nin ortasında kaleci Altay topu çeldi. Devamında İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından şutu auta çıktı.

11' Fenerbahçe atağında Hasan Ali, Luiz Gustavo'nun sert müdahalesinin ardından yerde kaldı. Gustavo sarı kart gördü. Ancak pozisyon VAR'da inceleniyor.

6' Gol... Fenerbahçe 0-1 Başakşehir (Mahmut)

2' Başakşehir Crivelli ile Fenerbahçe ceza alanına geldi. Crivelli'nin pasında Caner Erkin topu uzaklaştırdı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'de üst üste yenilgiler alan Fenerbahçe, Başakşehir'i yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Caner, Sinan, Thiam, Ademi

Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Deniz Türüç, Chadli, Crivelli