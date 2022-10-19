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- Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Başakşehir maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Başakşehir maçı hangi kanalda?
Taraftarlar "Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman?" sorusunu merak edip araştırıyor. İki sevilen takımın maçının saati ve kanalı da sorgulanıyor. Peki Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?
- 19.10.2022 - 14:44
Fenerbahçe-Başakşehir maçının futbolseverlere nefes kesen anlar yaşatması bekleniyor. Süper Lig’in 11. Haftasında karşı karşıya gelecekler. Bir tarafta Jorge Jesus’un hem Avrupa hem de Süper Lig’de başarıyla ilerleyen takımı, diğer tarafta ise Fenerbahçe’nin eski, Başakşehir’in başarılı teknik direktörü Emre Belözoğlu bulunmakta.
Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçı ne zaman ve nerede?
Ülker Stadyumu'nda 22 Ekim Cumartesi oynanacak olan maç saat 20.00 da başlayacak.
Maçı hangi hakem yönetecek?
Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçını yönetecek hakem şu anlık belli değil.
Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak maç, beIN Sports HD1 kanalında ve beIN Connect uygulamasından ekrana verilecek.