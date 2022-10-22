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    Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 11. hafta

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'i kendi sahasında ağırlayacak. Peki Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
    • 22.10.2022 - 16:18
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    Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 11. hafta

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda oynadığı maçta MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek puanını 20'ye çıkarmıştı.

    Adana Demirspor'un liderliğinin ardından ikinci sıraya yerleşen Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’i kendi sahasında karşılayacak.

    Ligin 11. haftasında sarı-lacivertliler, aynı puana sahip Medipol Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

    Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?

    Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı 22 Ekim Cumartesi yani bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

    Hangi kanalda yayınlanacak?

    Heyecanla beklenen karşılaşma, beIN Sports1'de yayınlanacak. Maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

    Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 11. hafta #1


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