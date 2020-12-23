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    Fenerbahçe - Başakşehir maçında hakem kararlarına Galatasaray'dan tepki

    Fenerbahçe - Başakşehir maçında hakem kararlarına Galatasaray'dan tepki

    Süper Lig'de Fenerbahçe'nin sahasında ağırladığı Başakşehir'i 4-1 yenmesinin ardından hakem kararları tartışılırken, Galatasaray da sosyal medyadan tartışmaya dahil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2020 - 22:54
    • Güncelleme : 23.12.2020 - 23:28
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    Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Başakşehir'i 4-1 mağlup ederek, aldığı önemli galibiyetle son haftalardaki kötü gidişe dur dedi.

    Karşılaşmanın ardından galibiyetten çok hakem kararları konuşuldu.

    BAŞAKŞEHİR 9 KİŞİ KALDI, OKAN BURUK TRİBÜNE YOLLANDI

    Maçta 2 kırmızı kartla 9 kişi kalan Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk da hakemlere tepkisi sonrası kendisi de kırmızı kart görerek tribüne yollandı.

    Fenerbahçe cephesinde 'haklı ve temiz bir galibiyet alındığı' demeçleri verilse de, rakip Başakşehir'de tepkiler vardı.

    Fenerbahçe - Başakşehir maçında hakem kararlarına Galatasaray dan tepki #1

    GALATASARAY DA TEPKİ GÖSTERDİ

    Gecenin maçında hakem kararlarına bir tepki de Galatasaray'dan geldi.

    Sarı kırmızıölı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, siyah bir kare ile birlikte, "Futbolda kapkara gece!" ifadeleri yer aldı.

    Fenerbahçe - Başakşehir maçında hakem kararlarına Galatasaray dan tepki #2

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