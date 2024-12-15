Fenerbahçe, Başakşehir maçında penaltı bekledi

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Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, rakibini 3-1'lik skorla yendi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında ise ev sahibi takım Fenerbahçe penaltı bekledi.

FENERBAHÇE, PENALTI BEKLEDİ

Dakikalar 70'i gösterdiğinde Allan Saint-Maximin'in arka direğe kullandığı kornerde topa yönelen Dusan Tadic yerde kaldı.

Lucas Lima tarafından düşürüldüğünü belirten Tadic, penaltı bekledi.

OYUN DEVAM ETTİ

Hakem Ozan Ergün, VAR hakemi Erkan Özdamar'ın incelemesini bekledi. Yaklaşık 1 dakika duran oyunun ardından VAR hakemi Özdamar, herhangi bir uyarıda bulunmadı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)