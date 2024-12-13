Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

AA & Ensonhaber

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, salonda yapılan egzersiz çalışmalarıyla başladı.

İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ

Daha sonra sahada ısınma ve koordinasyon programları uygulayan oyuncular, pas çalışmalarıyla sürdürdüğü antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

BILBAO MAÇINDA 60 DAKİKADAN FAZLA OYNAYANLAR YENİLEME ÇALIŞMASI YAPTI

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanan Athletic Bilbao maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakikadan fazla süre alan futbolcular ise idmanı yenilenme çalışmasıyla noktaladı.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla 15 Aralık Pazar günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.