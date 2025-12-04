Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı.

İDMANDAN NOTLAR

Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

SZYMANSKI GELİŞMESİ

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Sebastian Szymanski, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Polonyalı futbolcu, sonrasında idmana bireysel olarak devam etti.

Fenerbahçe'de bu sezon 20 maçta süre bulan Szymanski, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.