Fenerbahçe-Başakşehir maçının ilk 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

Süper Lig'de üst üste yenilgiler alan Fenerbahçe, Başakşehir'i yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

EROL BULUT'UN KADER MAÇI

Sarı-lacivertli camiada bu karşılaşma, Erol Bulut'un kader maçı olarak görülüyor. Mücadeleden çıkacak sonuç, yönetimin Bulut ile yola devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Caner, Sinan, Thiam, Ademi

Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Deniz Türüç, Chadli, Crivelli