Fenerbahçe - Başakşehir maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir'i konuk edecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı Ozan Ergün yönetecek.

Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Olguncan yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Özdamar oturacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz, Szymanski, İrfan Can, Dzeko

Başakşehir: Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek