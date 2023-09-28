Fenerbahçe - Başakşehir maçının ilk 11'leri
ensonhaber.com

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Bu sezon ligde oynadığı ilk 5 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Başakşehir engelini de geçerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 15 puanla lider durumda bulunuyor.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Oosterwolde, Djiku, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko

Başakşehir: Volkan Babacan, Lucas Lima, Leo Duarte, Karzev, Cemali Sertel, Aleksic, Berkay Özcan, Pelkas, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Piatek