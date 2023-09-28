Fenerbahçe - Başakşehir maçının ilk 11'leri

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Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i konuk edecek.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Bu sezon ligde oynadığı ilk 5 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Başakşehir engelini de geçerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 15 puanla lider durumda bulunuyor.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Livakovic, Oosterwolde, Djiku, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko
Başakşehir: Volkan Babacan, Lucas Lima, Leo Duarte, Karzev, Cemali Sertel, Aleksic, Berkay Özcan, Pelkas, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Piatek