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    Fenerbahçe-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2020 - 08:51
    • Güncelleme : 23.12.2020 - 09:39
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    Süper Lig'de üst üste yenilgiler alan Fenerbahçe, Başakşehir'i yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

    Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    EROL BULUT'UN KADER MAÇI

    Sarı-lacivertli camiada bu karşılaşma, Erol Bulut'un kader maçı olarak görülüyor. Mücadeleden çıkacak sonuç, yönetimin Bulut ile yola devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

    Fenerbahçe-Başakşehir maçının muhtemel 11 leri #1

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe

    Altay
    Nazım Sangare
    Serdar Aziz
    Tisserand
    Caner
    Luiz Gustavo
    Sosa
    Mert Hakan
    Thiam
    Ferdi
    Cisse

    Fenerbahçe-Başakşehir maçının muhtemel 11 leri #2

    Başakşehir

    Mert
    Rafael
    Epureanu
    Skrtel
    Mbombo
    Mehmet Topal
    İrfan Can
    Chadli
    Visca
    Giuliano
    Demba Ba

    Fenerbahçe-Başakşehir maçının muhtemel 11 leri #3

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