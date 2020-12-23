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Fenerbahçe-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 23.12.2020 - 08:51
- Güncelleme : 23.12.2020 - 09:39
Süper Lig'de üst üste yenilgiler alan Fenerbahçe, Başakşehir'i yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
EROL BULUT'UN KADER MAÇI
Sarı-lacivertli camiada bu karşılaşma, Erol Bulut'un kader maçı olarak görülüyor. Mücadeleden çıkacak sonuç, yönetimin Bulut ile yola devam edip etmeyeceğini belirleyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe
Altay
Nazım Sangare
Serdar Aziz
Tisserand
Caner
Luiz Gustavo
Sosa
Mert Hakan
Thiam
Ferdi
Cisse
Başakşehir
Mert
Rafael
Epureanu
Skrtel
Mbombo
Mehmet Topal
İrfan Can
Chadli
Visca
Giuliano
Demba Ba