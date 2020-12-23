Fenerbahçe-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

Süper Lig'de üst üste yenilgiler alan Fenerbahçe, Başakşehir'i yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

EROL BULUT'UN KADER MAÇI

Sarı-lacivertli camiada bu karşılaşma, Erol Bulut'un kader maçı olarak görülüyor. Mücadeleden çıkacak sonuç, yönetimin Bulut ile yola devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe

Altay

Nazım Sangare

Serdar Aziz

Tisserand

Caner

Luiz Gustavo

Sosa

Mert Hakan

Thiam

Ferdi

Cisse

Başakşehir

Mert

Rafael

Epureanu

Skrtel

Mbombo

Mehmet Topal

İrfan Can

Chadli

Visca

Giuliano

Demba Ba