Fenerbahçe - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir'i konuk edecek.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Olguncan yapacak.
Geride kalan 14 lig maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Jose Mourinho'nun öğrencileri, 32 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.
Son lig mücadelesinde Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, hafta içinde sahasında UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybetti.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, En-Nesyri.
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Lucas Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Davidson, Krzysztof Piatek.
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