Fenerbahçe, Başakşehir'e karşı oynadığı son 6 maçı kazandı

İHA

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir ile karşılaşırken 3-1'lik skorla galibiyete uzandı.

Sarı-lacivertliler rakibine karşı olan üstünlüğünü bu maçta da sürdürdü.

FENERBAHÇE, ART ARDA 6. KEZ KAZANDI

Fenerbahçe, bu süreçte 1'i Türkiye Kupası, 5'i Süper Lig olmak üzere üst üste 6. maçtan da sahadan galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, turuncu-lacivertlilere karşı en uzun galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

SON GALİBİYET ŞUBAT 2022'DE

Başakşehir, Fenerbahçe'yi son olarak Şubat 2022’de deplasmanda 1-0 mağlup etti.