Fenerbahçe, Başakşehir'i 4 golle geçti

Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'i ağırlayan Fenerbahçe güçlü rakibini 4-1 yenerek 3 maç aranın ardından evinde kazanarak moral buldu.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe, 4-1'lik skorla kazandı.

5 GOL 3 KIRMIZI KART

Başakşehir, 6. dakikada Mahmut Tekdemir ile öne geçti. Fenerbahçe, 45. dakikada Nazım Sangare, 60. dakikada Marcel Tisserand, 84. dakikada Luiz Gustavo ve 89. dakikada Mert Hakan Yandaş ile galibiyete ulaştı.

Başakşehir'de Rafael Da Silva ve teknik direktör Okan Buruk 69. dakikada kırmızı kart gördü. İrfan Can Kahveci ise 73. dakikada kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi. Başakşehir, mücadeleyi 9 kişi tamamladı.





FENERBAHÇE KÖTÜ SERİYİ BOZDU

Kadıköy'de 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından kazanan Fenerbahçe, 26 yaptı. Başakşehir ise galibiyet alamadığı son 5 maçta 3. yenilgisini alarak 15 puanda kaldı.

Fenerbahçe, gelecek haftayı BAY geçecek ve bir sonraki maçını 4 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacak. Başakşehir ise yine Kasımpaşa'yla 27 Aralık Pazar günü evinde karşılaşacak.



