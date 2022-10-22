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    Fenerbahçe, Başakşehir'i mağlup etti

    Fenerbahçe, Başakşehir'i mağlup etti

    Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.
    • 22.10.2022 - 22:00
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 22:55
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    Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

    Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele uzun süre 0-0 eşitlikle geçilirken, 84. dakikada sahneye çıkan Diego Rossi Fenerbahçe'ye 1-0'lık galibiyeti getirdi.

    Fenerbahçe, penaltı bekledi

    Fenerbahçe, 34. dakikada penaltı bekledi. Bu dakikada sol kanatta topla buluşan Lincoln'un ortasında top savunmada Ömer Ali'den sekti.

    Fenerbahçeli futbolcular ve tribünler elle oynama ve penaltı kararı bekledi ancak hakem Zorbay Küçük karşılaşmayı sürdürdü. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

    Fenerbahçe, Başakşehir i mağlup etti #1

    Jesus, değişiklikleri ile oyuna müdahele etti

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 0-0 giden karşılaşmaya 74. dakikada müdahalede bulundu. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can, Valencia ve Batshuayi kenara geldi. Emre Mor, Rossi ve Joao Pedro oyuna girdi.

    Fenerbahçe, Başakşehir i mağlup etti #2

    Rossi, galibiyeti getirdi

    Fenerbahçe'de 84. dakikada Diego Rossi sahne aldı. Uruguaylı futbolcu, ceza yayından yaptığı şık şutla takımını 1-0 öne geçirdi. Fenerbahçe, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

    Fenerbahçe, Başakşehir i mağlup etti #3

    Fenerbahçe, liderlik koltuğuna oturdu

    Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 23 puana yükseldi. Sarı-lacivertliler, ayrıca ligde liderliği aldı. Başakşehir ise 20 puanda kaldı.

    Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor deplasmanına gidecek. Başakşehir ise sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.

    Fenerbahçe, Başakşehir i mağlup etti #4

    Fenerbahçe, Başakşehir i mağlup etti #5


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