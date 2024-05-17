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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, adaylık için imzaları teslim etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, adaylık için imzaları teslim etti Sarı lacivertli kulüpte başkanlık seçimleri yaklaşırken, mevcut başkan Ali Koç, başkan adaylığı başvurusu için imzaları teslim etti.