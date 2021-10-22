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- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
- AA
- 22.10.2021 - 00:19
TFF'den yapılan açıklamada, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde 20 Ekim'de yayımlanan açıklamalar nedeniyle Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç ve başkan vekili Erol Bilecik'in "sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle PFDK'ye sevkine karar verildiği belirtildi.