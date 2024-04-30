Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkan Adayı Servet Yardımcı ile görüştü

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni başkanını temmuz ayında seçecek
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile TFF Başkan Adayı Servet Yardımcı, önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
Fanatik'in haberine göre; Türk futbolunun önemli isimleri arasında yer alan Servet Yardımcı, TFF başkanlığı için girişimlerini sürdürürken, Ali Koç'un desteği de kendisi için önemli bir adım oldu.
Yönetime isim önerdi
Görüşmede, Ali Koç'un, Servet Yardımcı'ya TFF yönetim kurulu listesine alması için mevcut kulüp başkanlarından birkaç ismi önerdiği öğrenildi.
Servet Yardımcı'nın ise bu önerileri dikkatle değerlendireceği ve TFF yönetim kurulu listesini oluştururken Ali Koç'un önerilerini göz önünde bulunduracağı ifade edildi.
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