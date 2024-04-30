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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkan Adayı Servet Yardımcı ile görüştü

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkan Adayı Servet Yardımcı ile görüştü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkan Adayı Servet Yardımcı ile bir görüşme yaptı. Buluşmada sarı-lacivertlilerin bir numarasının, Yardımcı'ya bazı önerilerde bulunduğu öğrenildi.