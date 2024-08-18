Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldıran şahıs gözaltına alındı Göztepe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldıran şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin Göztepe'ye konuk olduğu mücadelede ikinci yarı başlamadan önce saha kenarına inerek tribündeki sarı-lacivertli taraftarların yanına giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı.

Koç'un deplasman tribününe alınmayan bazı Fenerbahçeli taraftarlar olduğu için tribüne gittiği öğrenildi.

ALİ KOÇ'A SALDIRAN ŞAHIS GÖZALTINDA

İkinci yarı başladıktan yaklaşık 5 dakika sonra deplasman tribününden ayrılan Ali Koç, saha kenarında yürüdüğü sırada birisinden aldığı darbeyle yere düştü.

Daha sonra yerden kalkan Koç, protokol tribününe döndü.

Ali Koç'a vuran şahıs gözaltına alındı.