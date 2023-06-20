Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan penaltı vuruşu Fenerbahçe'nin forma tanıtımı öncesinde basınının karşısına geçen Ali Koç penaltı vuruşu kullandı.

Başakşehir karşısında alınan 2-0'lık galibiyetle yılı Türkiye Kupası zaferiyle kapatan ve 9 sezon sonra ilk kez kupa kazanan Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda giyeceği maç formalarının lansmanını gerçekleştirdi.

Yapılan bu etkinlik öncesinde ise Başkan Ali Koç, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Dijital oyun alanında kameraların önünde yer alan Ali Koç, penaltı atışı yaptı.

Penaltı vuruşu yaptı

Yaptığı vuruşta simülasyon olan kaleciyi geçmeyi başaran başkanın topukla yaptığı penaltı vuruşu, çok sayıda beğeni aldı. Ali Koç'un elleri cebinde penaltı atması da sosyal medyada çok kez paylaşıldı.