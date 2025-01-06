Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un beklenen basın açıklaması 8 Ocak'ta

İHA

TFF yönetiminin değişmesiyle Süper Lig'de beklenen olumlu hava, yeniden çeşitli tartışmalar ve çekişmelere dönüştü.

Geçen yıl 2 Nisan'da Fenerbahçe, Trabzonspor maçında çıkan olayları görüşmek için Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapma kararı almıştı.

Kulübün ligden çekilmesi dahil birçok konunun görüşüldüğü toplantıdan bu yana, futbol camiasında yeni tartışmalara yol açan birçok gelişme yaşandı.

TFF VE MHK'DEKİ YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER ELE ALINDI

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirilen toplantı sonucunda alınan kararları kamuoyu ile paylaşmak üzere başkan Ali Koç'un basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ülke futbolunun mevcut dinamikleri doğrultusunda, 2 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul süreci herkesin malumudur. O günden bu yana Türkiye Futbol Federasyonu’nda yapısal değişiklikler, başkan ve yönetim değişiklikleri, Merkez Hakem Kurulu’nun yeniden yapılandırılması ve Süper Lig hakemlerinin değişmesi gibi önemli gelişmeler yaşandı.

"KRONİKLEŞMİŞ SORUNLAR DEVAM EDİYOR"

Ancak buna rağmen kronikleşmiş sorunlar hala devam etmekte ve bu durum saha içindeki adaletin sağlanamamasını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu, kamuoyuna birinci önceliğinin 'Türk futboluna adaleti getirmek' olduğunu açıklamıştı. Bu sorunların çözülmesi adına atılacak adımların takipçisi olmayı sürdüreceğiz.

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ALİ KOÇ, 8 OCAK'TA AÇIKLAMA YAPACAK

Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısının gündemi doğrultusunda;



2 Nisan 2024 tarihinden bu yana Türk futbolunda yaşanan gelişmeler,



Türkiye Kupası’na katılım durumumuz ve pozisyonumuz,



Devre arası transfer planlamalarımız,



Son dönemde stadyumumuzda yaşanan olaylarla ilgili olarak



Başkanımız Ali Y. Koç, 8 Ocak 2025 tarihinde saat 17:00’de yapılacak basın toplantısında kamuoyunu bilgilendirecektir.