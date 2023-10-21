Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hak mahrumiyeti cezası 21 güne indirildi Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 45 gün hak mahrumiyeti cezasını 21 güne indirdi.

AA & Ensonhaber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında karar...

TFF'den yapılan açıklamada katıldığı bir programda sarf ettiği beyanlarda yer alan 'sportmenliğe aykırı hareketi ve hakem ile diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları' nedenleriyle TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezasına çarptırılan Ali Koç'un itirazının incelendiği belirtildi.

Ceza indirildi

İtiraz sonucunda cezada alt sınırdan ayrılmayı gerektiren bir hal olmadığı kanaatiyle hak mahrumiyetinin 45 günden 21 güne, para cezasının da 210 bin liradan 100 bin liraya indirildiği kaydedildi.