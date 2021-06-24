Fenerbahçe başkanlığına aday olan Engin Verel, Daum'la anlaştı

Engin Verel, Fenerbahçe'de 26 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde adaylığını açıkladı. Hoca olarak ise Christoph Daum'la anlaştı.

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Engin Verel, sosyal medya hesabından, "Sevgili Fenerbahçe kongre üyeleri, Başkanlık adaylığımı yarın (bugün) 15.00'da açıklayacağım. Her şey büyük Fenerbahçe için. Saygılarımla." açıklamasını yaptı. Böylece 26 Haziran'daki seçim öncesinde Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt'un ardından Engin Verel de yarışa katıldı.

Camia içerisinden, "Fenerbahçe Başkanı, senin gibi sahanın içerisinden gelen, futbolu bilen biri olmalı." baskıları sonrasında Engin Verel de Ali Koç'a rakip olduğunu dile getirdi.





"DAUM İLE ANLAŞTI"

Engin Verel, hoca olarak da Christoph Daum'la anlaşma sağladı. Verel, uzun süredir kupa hasreti çeken Fenerbahçe'yi yeniden başarılı günlerine döndürmeyi hedefliyor.



