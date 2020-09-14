Dolar
7.4948
0.297%
Euro
8.9113
0.6426%
Altın
1956.76
0.8467%
Borsa
1107.14
0.4026%
G. Altın
471.293
1.0859%
Bitcoin
79889.65
3.0152%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Fenerbahçe Basri Dirimlili'yi andı

    Sarı-lacivertl kulüp, eski futbolcusu Basri Dirimlili'nin vefatının 23. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2020 - 16:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe Basri Dirimlili'yi andı

    Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Basri Dirimlili'nin vefatının 23. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Hırsı ve mücadelesi ile adını tarihimize kazıyan, çubuklu forma altında efsaneleşen, Mehmetçik lakaplı futbolcumuz Basri Dirimlili'yi saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir