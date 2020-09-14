Fenerbahçe Basri Dirimlili'yi andı

Sarı-lacivertl kulüp, eski futbolcusu Basri Dirimlili'nin vefatının 23. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı paylaştı.

Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Basri Dirimlili'nin vefatının 23. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Hırsı ve mücadelesi ile adını tarihimize kazıyan, çubuklu forma altında efsaneleşen, Mehmetçik lakaplı futbolcumuz Basri Dirimlili'yi saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.