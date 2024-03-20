Fenerbahçe başvuruya hazırlanıyor! Süper Kupa ertelenecek mi? Fenerbahçe'nin 7 Nisan tarihinde Şanlıurfa'da oynanması planlanan Süper Kupa'nın ertelenmesi ve finalin mayıs oyunda oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurması bekleniyor.

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Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak noktalayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek.

İlk olarak 29 Aralık 2023'te Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da kozlarını paylaşacak ezeli rakipler yaşanan olaylar sonrasında maça çıkmama kararı almıştı. Bunun ardından ise derbi ileri bir tarihi ertelenmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu aldığı yeni kararla birlikte Süper Kupa'yı 7 Nisan tarihinde Şanlıurfa'da bulunan 11 Nisan Stadyumu'nda oynatma kararı almıştı.

Fenerbahçe'den erteleme talebi

Fenerbahçe cephesi ise Süper Kupa'nın tarihiyle ilgili flaş bir başvuruya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, ertelenmesi ve maçın mayıs ayında oynatılması için TFF'ye başvuracak.

Fenerbahçe, buna gerekçe olarak Konferans Ligi çeyrek finali ve Yunanistan Federasyonu'nun rakipleri Olympiakos'un maçını ertelemesini örnek gösterecek.

Yunan ekibinin 14 Nisan'da PAOK ile oynayacağı maç federasyon tarafından ileri bir tarihe ertelenmişti.

"Süper Kupa finali için yeni bir tarih bulunması çok daha doğru olacaktır"

Ali Koç, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada şunları demişti:

Takvim çok üst üste geldi. 7 Nisan'ı belirlerken diğer tarihleri göz önünde bulundurmadık. Bizim bu turu geçmemiz ülke puanında 9'unculuğu garantilememiz için çok çok önemli ülke menfaati açısından. Rakibimiz de kabul ederse Süper Kupa finali için yeni bir tarih bulunması çok daha doğru olacaktır.

"7 Nisan'da Şanlıurfa'da Süper Kupa finali oynayacağız"

Sarı-lacivertlilerin bu düşüncesi üzerine ise gözlere Galatasaray'a çevrilirken, başkan Dursun Özbek, bugün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: