- Haberler
- Futbol Haberleri
- Fenerbahçe-BB Erzurum maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe-BB Erzurum maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında evinde BB Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 03.05.2021 - 09:04
- Güncelleme : 03.05.2021 - 10:05
Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertli takım, geride kalan haftalarda topladığı 73 puanla ligde 2. sırada bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Harun, Ozan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Pelkas, Valencia
BB Erzurum: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Schwechlen, Boumal, Omolo, Obertan, Novikovas, Cenk Ahmet, Gomes