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    Fenerbahçe-BB Erzurum maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında evinde BB Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2021 - 09:04
    • Güncelleme : 03.05.2021 - 10:05
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    Fenerbahçe-BB Erzurum maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

    Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertli takım, geride kalan haftalarda topladığı 73 puanla ligde 2. sırada bulunuyor.

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe: Harun, Ozan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Pelkas, Valencia

    BB Erzurum: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Schwechlen, Boumal, Omolo, Obertan, Novikovas, Cenk Ahmet, Gomes

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