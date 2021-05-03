Fenerbahçe-BB Erzurumspor - CANLI SKOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında evinde BB Erzurumspor'u ağırladı.

Maç sonucu: Fenerbahçe 3-1 BB Erzurumspor

81' Gol... Fenerbahçe 3-1 BB Erzurumspor (Özgür)

78' İrfan Can'a faul yapan Murat Uçar sarı kart gördü.

67' Sosa'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe düşen topa Szalai dokundu. Top auta gitti.

61' Fenerbahçe'de de Caner Erkin yerine Novak oyuna dahil oldu.

60' BB Erzurumspor'da Cenk Ahmet yerini Bogdan Butko'ya bıraktı.

52' Pelkas'ın pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Valencia'nın dönerek vuruşunda top savunmadan döndü.

46' BB Erzurumspor'da ikinci yarıda Omolo yerine Özgür Sert, Novikovas yerine de Elbasan Rashani oyunda.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 3-0 BB Erzurumspor

34' Sağ kanattan Novikovas'ın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Harun topu tek yumrukla uzaklaştırdı.

28' Obertan'ın sağ çaprazdan ceza sahasına doğru gönderdiği topa Omolo gelişine bir vuruş yaptı. Top farklı şekilde auta gitti.

14' Gol... Fenerbahçe 3-0 BB Erzurumspor (Pelkas)

12' Gol... Fenerbahçe 2-0 BB Erzurumspor (Valencia)

7' Mesut'un pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Mert Hakan, dar açıdan vuruşunu yaptı. Top kaleci Szumski'de kaldı.

6' Gol... Fenerbahçe 1-0 BB Erzurumspor (Sosa)

5' Fenerbahçe penaltı kazandı

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başladı. Mete Kalkavan'ın yöneteceği mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlandı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun, Ozan, Attila, Tisserand, Caner, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia

BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Petrus, Obertan, Omolo, Cenk Ahmet, Novikovas, Oltan Karakullukçu