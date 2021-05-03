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Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçının ilk 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında evinde BB Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 03.05.2021 - 19:20
- Güncelleme : 03.05.2021 - 19:33
Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe, geride kalan haftalarda topladığı 73 puanla ligde 2. sırada bulunuyor.
Yılmaz Vural yönetimindeki BB Erzurumspor, ligde kalma savaşı veriyor ve 37 puanda bulunuyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Harun, Ozan, Attila, Tisserand, Caner, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia
BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Petrus, Obertan, Omolo, Cenk Ahmet, Novikovas, Oltan Karakullukçu