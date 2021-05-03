Euro
9.9655
0.1%
Dolar
8.2504
0.04%
Altın
475.69
0.01%
Borsa
1.421
1.67%
Bitcoin
475.055
1.18%
EXEN Coin
27.46
-0.14%
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçının ilk 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında evinde BB Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2021 - 19:20
    • Güncelleme : 03.05.2021 - 19:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

    Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    Fenerbahçe, geride kalan haftalarda topladığı 73 puanla ligde 2. sırada bulunuyor.

    Yılmaz Vural yönetimindeki BB Erzurumspor, ligde kalma savaşı veriyor ve 37 puanda bulunuyor.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Harun, Ozan, Attila, Tisserand, Caner, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia

    BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Petrus, Obertan, Omolo, Cenk Ahmet, Novikovas, Oltan Karakullukçu

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir