Fenerbahçe Beko'da Jarell Eddie ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko'da Jarell Eddie ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko, basketbolcusu Jarell Eddie ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, basketbolcusu Jarell Eddie ile yolların ayrıldığını duyurdu.

FENERBAHÇE DUYURDU

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı sporcumuza teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.

29 yaşındaki ABD'li basketbolcu, sarı-lacivertli takımda geçtiğimiz sezon forma giymişti.



