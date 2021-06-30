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    Fenerbahçe Beko'da Jarell Eddie ile yollar ayrıldı

    Fenerbahçe Beko, basketbolcusu Jarell Eddie ile yolların ayrıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2021 - 13:46
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 14:03
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    Fenerbahçe Beko'da Jarell Eddie ile yollar ayrıldı

    Fenerbahçe Beko, basketbolcusu Jarell Eddie ile yolların ayrıldığını duyurdu.

    FENERBAHÇE DUYURDU

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı sporcumuza teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.

    29 yaşındaki ABD'li basketbolcu, sarı-lacivertli takımda geçtiğimiz sezon forma giymişti.

    Fenerbahçe Beko da Jarell Eddie ile yollar ayrıldı #1

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