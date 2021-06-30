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- Fenerbahçe Beko'da Jarell Eddie ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe Beko'da Jarell Eddie ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe Beko, basketbolcusu Jarell Eddie ile yolların ayrıldığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 30.06.2021 - 13:46
- Güncelleme : 30.06.2021 - 14:03
Fenerbahçe Beko, basketbolcusu Jarell Eddie ile yolların ayrıldığını duyurdu.
FENERBAHÇE DUYURDU
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı sporcumuza teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.
29 yaşındaki ABD'li basketbolcu, sarı-lacivertli takımda geçtiğimiz sezon forma giymişti.