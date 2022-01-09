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- Fenerbahçe Berke Özer ile yola devam ediyor
Fenerbahçe Berke Özer ile yola devam ediyor
Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından eldivenleri teslim ettiği Berke Özer ile birlikte ikinci yarıya başlayacak.
- Haber Merkezi
- 09.01.2022 - 16:46
Fenerbahçe'de sakatlığını önemli ölçüde atlatan ve bireysel olarak idmanlarını sürdüren kaleci Altay Bayındır'ın, bu şekilde yaklaşık 2 hafta daha çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.
Bir süre daha eldivenleri giyemeyecek olan Altay'ın yokluğunda 2022'nin ilk maçı olan Adana Demirspor karşılaşmasında da kaleyi Berke Özer koruyacak.
DİĞER 3 MAÇTA DA KALEDE OLMASI BEKLENİYOR
Genç file bekçisinin bu şartlarda yarınki maç dışında sırasıyla ligdeki Antalyaspor (d), Altay ve Sivasspor (d) karşılaşmalarında da kalede olması bekleniyor.