Fenerbahçe'den ayrılan Berke Özer'in yerine kimin alınacağı merak konusu olmaya başladı. Peki, Fenerbahçe, Berke Özer'in yerini kiminle dolduracak?

Türkiye'nin en iyi kalecilerinden birisi olan Altay Bayındır, sakatlanmadığı sürece kalesini kimseye bırakmıyor.

Geçtiğimiz sezon elinden bir sakatlık geçiren Bayındır, kısa bir süreliğine kaleyi Berke Özer'e emanet etmişti.

Özer kaleyi korurken Fenerbahçe taraftarını mutlu edecek bir performans sergiledi ancak Bayındır'ın iyileşmesinden sonra yeniden yedek kaldı.

22 yaşındaki başarılı file bekçisi yedek kalmamak ve oynayarak kendisini geliştirmek için, takımdan ayrılmaya karar verdi.

Bunun akabinde yedek kaleci için arayışlara başlayan Fenerbahçe, birçok isme rotayı çevirmeye başladı.

Peki, Fenerbahçe, Berke Özer'in yerini kiminle dolduracak? İşte yanıtı..

Fenerbahçe, Berke Özer'in yerini kiminle dolduracak?

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Sinan Bolat’ın Westerlo ile anlaşmasının ardından Fenerbahçe , tüm ağırlığı Ertuğrul Taşkıran’a verdi. Kasımpaşa forması giyen tecrübeli file bekçisi, altyapısından yetiştiği Sarı-Lacivertliler’e dönmeyi çok istiyor.

Takımdan ayrılan Berke’nin yerine tecrübeli bir isme imza attırmayı hedefleyen yönetim, İstanbul ekibiyle bonservis konusunu çözmek için pazarlıkları sürdürüyor.