Fenerbahçe-Beşiktaş - CANLI SKOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti.

Maç sonucu: Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş

90+6' Gol... Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş (Ozan Tufan)

88' Gol... Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş (N'Sakala)

83' Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortasına altıpasta bomboş vuran Mert Hakan'ın şutu yandan auta gitti.

77' Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

73' Caner'in kullandığı serbest vuruşu savunmada Ghezzal uzaklaştırdı.

68' Gol... Fenerbahçe 2-3 Beşiktaş (Ozan)

60' Sarı-lacivertliler üst üste yakaladığı duran top fırsatlarıyla etkili olmaya çalışıyor.

53' Gol... Fenerbahçe 1-3 Beşiktaş (Necip)

50' Beşiktaş'ta Larin ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş

41' Bu dakikalarda orta sahalar daha kolay geçilmeye başlandı.

39' Aboubakar'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutu savunmaya da çarpıp direk dibinden kornere gitti.

34' Gol... Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş (Cisse)

31' Beşiktaş'ta Ghezzal'ın uzun pasıyla Aboubakar savunma arkasına sızdı, ama öncesinde ofsayta yakalanmıştı.

27' Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunu savunmada Montero uzaklaştırdı.

20' Gol... Fenerbahçe 0-2 Beşiktaş (Aboubakar)

17' Sarı-lacivertliler daha fazla topa sahip olsalar da şu ana dek Beşiktaş'ın kalabalık savunması karşısında alan bulmakta zorlandılar.

15' Fenerbahçe'de Marcel Tisserand, Vincent Aboubakar'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

12' Beşiktaş'ta Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Tisserand uzaklaştırdı.

6' Fenerbahçe'de Pelkas ceza sahasına girmek üzereyken Rıdvan ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

4' Gol... Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş (Aboubakar)

2' Pelkas'ın sağ kanattan içeri çevirdiği topa Perotti altıpastan vuruşunu yaptı, şutu üstten dışarı gitti.

1' Maç başladı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Novak, Tisserand, Lemos, Gökhan, Gustavo, Sosa, Pelkas, Perotti, Ozan, Cisse

Beşiktaş: Utku, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar