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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte FB-BJK maç tarihi

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte FB-BJK maç tarihi

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte FB-BJK maçının tarihi...