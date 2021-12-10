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- Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte FB-BJK maç tarihi
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte FB-BJK maç tarihi
- Haber Merkezi
- 10.12.2021 - 10:34
Spor Toto Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig'in 17. haftası dev derbiye sahne olacak.
Avrupa'da umduklarını bulamayan iki temsilcimiz Fenerbahçe ile Beşiktaş, karşı karşıya gelecek.
Zorlu mücadele için nefesler tutulurken siyah beyazlı ve sarı lacivertli takımlara gönülveren taraftarlar, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor.
Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi...
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında, Fenerbahçe ile Beşiktaş deplasmanda karşı karşıya gelecek.
19 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başlayacak maç, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynananacak. Kritik karşılaşma BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.