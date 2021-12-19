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    Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde tartışmalı penaltı kararı

    Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde tartışmalı penaltı kararı

    Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki dev derbinin 12. dakikasında Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2021 - 19:23
    • Güncelleme : 19.12.2021 - 19:33
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    Fenerbahçe, Beşiktaş ile karşılaştığı derbinin 12. dakikasında penaltı kazandı.

    Ceza sahası içinde Diego Rossi ile Cyle Larin arasındaki mücadelede top Beşiktaşlı oyuncunun eline çarptı. Fırat Aydınus, bu pozisyon üzerine doğrudan penaltı noktasını gösterdi. Beşiktaşlı oyuncuların bu karara yoğun itirazları oldu.

    VAR DA PENALTI DEDİ

    VAR hakemi Hakan Ceylan'dan da uyarı gelmemesi üzerine Aydınus, penaltının kullanılmasını istedi.

    14. dakikada topun başına gelen Mesut Özil, top ile kaleci Ersin'i ayrı köşelere göndererek takımını öne geçirdi.

    Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde tartışmalı penaltı kararı #1

    Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde tartışmalı penaltı kararı #2

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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