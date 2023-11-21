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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine damga vuran hareket! Metin Tekin TT oldu

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine damga vuran hareket! Metin Tekin TT oldu Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında derbi heyecanı yaşanırken Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların uzatmalardaki golü ise gündem oldu.