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    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine doğru

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine doğru

    Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi iki takımda da sakat ve cezalı isimler bulunuyor. İşte dev maç öncesi son bilgiler...
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2020 - 11:18
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 11:19
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    Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

    Pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan dev maç öncesi iki takımda da eksik isimler bulunuyor.

    HARUN VE NAZIM YOK

    Ev sahibi Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Harun Tekin ile Nazım Sangare maçta kesin olarak forma giyemeyecek. Doktorların oynamasını riskli bulduğu Gökhan Gönül'ün durumu ise belirsiz. Tecrübeli oyuncuyla ilgili son kararı teknik direktör Erol Bulut verecek.

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine doğru #1

    BEŞİKTAŞ'TA DORUKHAN VE ERSİN CEZALI

    Konuk ekip Beşiktaş'ta ise Başakşehir maçında 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Dorukhan Toköz ile Gaziantep mücadelesinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan Ersin Destanoğlu mücadelede forma giyemeyecek.

    ROSIER VE N'SAKALA DÖNDÜ

    Siyah-beyazlılarda son koronavirüs testleri negatif çıkan N'Sakala ile Rosier antrenmanlara başladı. İki futbolcu da derbide oynayabilecek.

    4 BELİRSİZ VAR

    Koronavirüs tedavisine devam edilen Domagoj Vida, Oğuzhan Özyakup ve Hasic ile hem sakatlığı bulunan hem de testi henüz negatife dönmeyen Welinton'un durumları ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine doğru #2

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