Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazır Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı Süper Lig 15'inci hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla noktaladı.

AA

Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi akşamı Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe kampa girdi

Bu antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)