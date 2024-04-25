Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi
ensonhaber.com

Süper Lig'in 34. haftasında görev yapacak hakemler duyuruldu.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbide hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Hatırlanacağı üzere Volkan Bayarslan, 7 Nisan'da Fenerbahçe'nin sahadan çekilerek hükmen mağlup olduğu Süper Kupa finalinde görev yapmıştı.

İşte haftanın diğer hakemleri:

26 Nisan Cuma

20:00 Adana Demirspor - Galatasaray (Bahattin Şimşek)

27 Nisan Cumartesi

16:00 Kasımpaşa - Samsunspor (Halil Umut Meler)

16:00 Sivasspor - Konyaspor (Murat Erdoğan)

19:00 Hatayspor - Başakşehir (Atilla Karaoğlan)

19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş (Volkan Bayarslan)

28 Nisan Pazar

16:00 Pendikspor - Kayserispor (Ümit Öztürk)

16:00 Alanyaspor - İstanbulspor (Muhammet Ali Metoğlu)

19:00 Trabzonspor - Gaziantep FK (Direnç Tonusluoğlu)

19:00 Rizespor - Ankaragücü (Turgut Doman)

29 Nisan Pazartesi

20:00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor (Kadir Sağlam)