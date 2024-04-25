Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi

Süper Lig'in 34. haftasında görev yapacak hakemler duyuruldu.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbide hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.
Hatırlanacağı üzere Volkan Bayarslan, 7 Nisan'da Fenerbahçe'nin sahadan çekilerek hükmen mağlup olduğu Süper Kupa finalinde görev yapmıştı.
İşte haftanın diğer hakemleri:
26 Nisan Cuma
20:00 Adana Demirspor - Galatasaray (Bahattin Şimşek)
27 Nisan Cumartesi
16:00 Kasımpaşa - Samsunspor (Halil Umut Meler)
16:00 Sivasspor - Konyaspor (Murat Erdoğan)
19:00 Hatayspor - Başakşehir (Atilla Karaoğlan)
19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş (Volkan Bayarslan)
28 Nisan Pazar
16:00 Pendikspor - Kayserispor (Ümit Öztürk)
16:00 Alanyaspor - İstanbulspor (Muhammet Ali Metoğlu)
19:00 Trabzonspor - Gaziantep FK (Direnç Tonusluoğlu)
19:00 Rizespor - Ankaragücü (Turgut Doman)
29 Nisan Pazartesi
20:00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor (Kadir Sağlam)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış