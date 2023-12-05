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Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi müjde! Sakatlar bir bir dönüyor

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi müjde! Sakatlar bir bir dönüyor Fenerbahçe, Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçına hazırlanıyor. Bu karşılaşma öncesinde sarı-lacivertlilere sevindirici haberler geldi. Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş ve Miguel Crespo son idmanda takımla çalıştı.