Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi müjde! Sakatlar bir bir dönüyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 15. haftasında cumartesi akşamı deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı.
Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktalandı.
Hazırlıklar sürecek
Dün akşam Sivasspor karşısında maça ilk 11’de başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Sakat futbolculardan iyi haber
Öte yandan sarı-lacivertli ekipte Alexander Djiku ile Mert Hakan Yandaş, idmanın tamamında takımla çalıştı.
Sivasspor maçının 65'inci dakikasında oyundan çıkan Crespo'nun ise durumunun iyi olduğu, Beşiktaş maçında kadroda yer alabileceği öğrenildi.
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