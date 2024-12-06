Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı

DHA
Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.
FENERBAHÇE KAMPA GİRDİ
Bu çalışmayla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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