Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı
DHA

Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

FENERBAHÇE KAMPA GİRDİ

Bu çalışmayla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Emre Çalışkan
Editor