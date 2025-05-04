Fenerbahçe - Beşiktaş - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: FENERBAHÇE 0-0 BEŞİKTAŞ
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 34. haftası derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşıya geliyor.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetiyor.
Beşiktaş'ın ev sahipliğinde iki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan derbiyi siyah-beyazlılar, 1-0 kazandı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, En-Nesyri
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Masuaku, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Oxlade-Chamberlain, Rashica, Mustafa Hekimoğlu, Rafa Silva
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