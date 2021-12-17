Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin taktikleri

Süper Lig'de kritik bir derbi maçına çıkacak olan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta hocaların taktikleri de belli olmaya başladı.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Siyah-beyazlıların şimdilik teknik direktörü yok. Derbiye Önder Karaveli ile çıkmayı planlayan Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet.

Son taktik idmanında denenen çalışmalarda iki takım hocası da 3 puanın şifrelerini çözmeye çalıştı. Rakiplerinin her maçını izleyen teknik adamlar bu maça kader maçı gözüyle bakıyor.

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY MAÇI TAKTİĞİ

Vitor Pereira, derbiyi kaybetmesi halinde yüzde 99 gönderilecek. Önder Karaveli ise çok istediği ve hayali olan Beşiktaş teknik direktörlüğü için kendini kanıtlamak istiyor. Kazanması halinde şans verilebilir.

Evinde Beşiktaş'a karşı son maçını 4-3 kaybeden Fenerbahçe'de Vitor Pereira, yeniden 4'lü savunmaya geçiyor. Orta sahayı kalabalık tutacak olan Portekizli teknik adam Crespo'ya büyük sorumluluk yükledi. Savaşçı yapısı ve tekniğiyle dikkatleri üzerine çeken futbolcu derbide orta sahayı kontrol altına almaya çalışacak.

İRFAN CAN VE MESUT ÖZİL AYNI ANDA SAHADA

Galatasaray'dan 3 puanı aldıran taktiğine dönecek olan Portekizli teknik adamın İrfan Can ve Mesut Özil'e de kanatlarda şans vermesi bekleniyor.

Yavaş tempoyla sabırlı bir oyun oynamak isteyen Portekizli hocanın Beşiktaş'ın yıldızlarına da özel önlem aldığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ BASKILI OYNAMAK İSTİYOR

Rakibini hafta boyunca analiz eden Önder Karaveli ise Fenerbahçe'yi sahasına hapsetmek istiyor. Güçlü stoperlerine karşın bireysel hatalardan çok fazla gol yiyen sarı-lacivertlileri bunaltarak hataya zorlamak isteyen siyah-beyazlılar defansta ise önlemi elden bırakmayacak.

Pjanic ve Ghezzal'a takımı yönlendirmeleri talimatını veren Karaveli, beklerden de sık sık hücuma yardım etmelerini isteyecek.

Bu sezon 4'lü savunma ile 1-2 maç oynayan rakiplerinin geçiş oyununda hata yapacağını düşünen Karaveli, futbolculardan tempoyu yüksek tutmalarını istedi.